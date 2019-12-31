«داخلية الوفاق» تؤكد توافر الوقود والغاز ووصول 34 مليون لتر إلى ميناء طرابلس

ناقلة «أنوار ليبيا» في ميناء طرابلس، 4 نوفمبر 2019، (شركة البريقة لتسويق النفط)

طمأن رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، العميد محمد فتح الله، المواطنين بشأن الوقود والغاز، مؤكدة أنه «متوافر»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونوه فتح الله إلى وصول الناقلة «أنوار أفريقيا» إلى ميناء طرابلس وتفريغ حمولتها المقدرة بنحو 34 مليون لتر من الوقود، ومن ثم توزيعه على محطات الوقود، مؤكدا أن عملية توزيع الغاز على المستودعات «تسير بشكل طبيعي وأن مستودع الهاني للغاز ينتج الكميات الكافية من غاز الطهي».

كما أكد رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز أن هناك حملة تفتيشية تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة، وبالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، لمتابعة هذه المستودعات، محذرا من أن «أي تجاوز من قبل مستودعات الغاز وبيعه بشكل غير قانوني سيعرض أصحابها للمساءلة القانونية التامة، وذلك لضمان حصول المواطن على الغاز بالسعر الرسمي الذي حددته الدولة».