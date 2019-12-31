«تعليم الموقتة» تعد بتوفير 4 فصول متنقلة مجهزة لمدرسة شرق طبرق

زيارة ويزر التعليم بالحكومة الموقتة إلى مدرسة الشومر للتعليم الساسي بمنطقة القعرة شرق طبرق. (الإنترنت)

وعد وزير التعليم بالحكومة الموقتة، فوزي بومريز، بتوفير أربعة فصول متنقلة ومجهزة بالكامل شامل التكييف كحل موقت لمدرسة «الشومر للتعليم الأساسي» جنوب منطقة القعرة (35 كلم شرق طبرق)، حسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للبلدية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها للمنطقة، صباح اليوم الثلاثاء، وفد من الحكومة الموقتة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ووزير التعليم فوزي بومريز، ووزير الصناعة السنوسي صالح الغالي، رفقة مراقب التعليم ببلدية طبرق، سالم جواد، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية، المهندس ناصر شرح البال.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن وزير التعليم بالحكومة الموقتة، فوزي بومريز، أجرى خلال الزيارة جولة تفقدية لمدارس منطقة القعرة التابعة للبلدية «استجابة للشكاوى العاجلة الواردة من طلبة مدرسة الشومر للتعليم الأساسي ومعلميها والواقعة جنوب منطقة القعرة».

وأوضح المكتب الإعلامي أن بومريز اطلع خلال الزيارة «على مدى تردي أوضاع المدرسة والحالة المؤسفة التي وصلت إليها المدرسة، مما أصبح صعبا استمرار العملية التربوية والتعليمية، حيث إنها تحوي قرابة ستة فصول من الصفيح الممزق».

وأضاف أنه «بناء على هذه الزيارة وعد الوزير بتوفير أربعة فصول متنقلة ومجهزة بالكامل شاملة التكييف كحل موقت، مع إنشاء دورات مياه للطلبة بصفة عاجلة وتضمين هذه المدرسة في خطة الصيانة للعام 2020 التي ستباشر في تنفيذها وزارة التعليم خلال الفترة المقبلة».