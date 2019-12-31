«تعليم الموقتة» تعد بتوفير 4 فصول متنقلة مجهزة لمدرسة شرق طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 09:48 مساء
زيارة ويزر التعليم بالحكومة الموقتة إلى مدرسة الشومر للتعليم الساسي بمنطقة القعرة شرق طبرق. (الإنترنت)

وعد وزير التعليم بالحكومة الموقتة، فوزي بومريز، بتوفير أربعة فصول متنقلة ومجهزة بالكامل شامل التكييف كحل موقت لمدرسة «الشومر للتعليم الأساسي» جنوب منطقة القعرة (35 كلم شرق طبرق)، حسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للبلدية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها للمنطقة، صباح اليوم الثلاثاء، وفد من الحكومة الموقتة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ووزير التعليم فوزي بومريز، ووزير الصناعة السنوسي صالح الغالي، رفقة مراقب التعليم ببلدية طبرق، سالم جواد، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية، المهندس ناصر شرح البال.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن وزير التعليم بالحكومة الموقتة، فوزي بومريز، أجرى خلال الزيارة جولة تفقدية لمدارس منطقة القعرة التابعة للبلدية «استجابة للشكاوى العاجلة الواردة من طلبة مدرسة الشومر للتعليم الأساسي ومعلميها والواقعة جنوب منطقة القعرة».

وأوضح المكتب الإعلامي أن بومريز اطلع خلال الزيارة «على مدى تردي أوضاع المدرسة والحالة المؤسفة التي وصلت إليها المدرسة، مما أصبح صعبا استمرار العملية التربوية والتعليمية، حيث إنها تحوي قرابة ستة فصول من الصفيح الممزق».

وأضاف أنه «بناء على هذه الزيارة وعد الوزير بتوفير أربعة فصول متنقلة ومجهزة بالكامل شاملة التكييف كحل موقت، مع إنشاء دورات مياه للطلبة بصفة عاجلة وتضمين هذه المدرسة في خطة الصيانة للعام 2020 التي ستباشر في تنفيذها وزارة التعليم خلال الفترة المقبلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكومة البريطانية ترفع الحد الأدنى للأجور
اقتصاد
الحرائق تحاصر آلاف الأشخاص في شواطئ أستراليا
دولى
تعرف على توصيات ندوة «السنوسية من الزاوية إلى الدولة»
ثقافة وفن
«فرانس برس»: النيران على مشارف ملبورن مع اشتداد الحرائق في أستراليا بسبب موجة ...
دولى
«فرانس برس»: حكم بالإعدام على 27 عضوا في جهاز المخابرات العامة السوداني في قضية ...
عربى
بعد تصميمه أغلى فستان في العالم.. هاني البحيري يهدي 10 فساتين لمرضى السرطان
أناقة وجمال
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض مرض «وقت الراحة».. وكيفية تجنبه