شركة «المدار الجديد» تفوز بلقب «رائد المسؤولية الاجتماعية»

فازت شركة «المدار الجديد» بلقب «رائد المسؤولية الاجتماعية» لسنة 2019، الذي يمنحه اتحاد أعضاء هيئة تدريس علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بالجامعات الليبية.

وقال الاتحاد إنه قرر منح الجائزة لشركة «المدار الجديد» لـ«أدائهم المتميز للبرامج المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية»، مشيرا إلى أن هذه الجائزة «هي الأولى من نوعها، وفي إطار ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية».

يذكر أن «المسؤولية الاجتماعية» أمر يمكن أن تقوم به المنظمات والأفراد للحفاظ على التوازن ما بين الاقتصاد والنظام البيئي، وتقديم الدعم والمساعدات الاجتماعية للسكان.

كما أن «المسؤولية الاجتماعية» لا تختص فقط بمنظمات الأعمال، بل هي شأن كل فرد تؤثر أفعاله في البيئة بشكل إيجابي، والامتناع عن الانخراط في أفعال ضارة بالبيئة والمجتمع.