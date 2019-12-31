الداخلية الإيطالية: انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين إلى النصف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 09:28 مساء
مهاجرون على متن قارب مطاطي في البحر المتوسط. (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى البلاد خلال العام 2019 انخفضت إلى النصف مقارنة بالعام 2018، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ووفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية فإن نحو «11471 مهاجرًا وطأت أقدامهم السواحل الإيطالية خلال هذا العام، أي أقل بنسبة 50.92% عن العام 2018 عندما وصل عددهم إلى 23370، وأقل بنسبة 90.39% عن العام 2017، الذين قُدرت أعدادهم حينها بـ119369 مهاجرا».

وكشفت بيانات الداخلية الإيطالية أن ذروة تدفقات المهاجرين هذا العام جرى تسجيلها خلال شهر سبتمبر الماضي «عندما وصل 2498 شخصًا إلى إيطاليا».

وتستقبل إيطاليا حاليا على أراضيها 91424 مهاجرا، تستضيف مقاطعة لومبارديا (شمال) 14% منهم، تليها إميليا رومانيا (شمال-وسط) التي تأوي 10%، و9% في مقاطعة بيمونتي (شمال-غرب) بينما يتوزع الباقون وبنسب أقل على بقية المقاطعات الإيطالية، وفق «آكي».

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