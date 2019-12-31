صيانة الفندق البلدي «أبوسليم» تمهيدًا لاستقبال عدد من الأسر النازحة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 07:04 مساء
الفندق البلدي في أبوسليم. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

أجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي، رئيس اللجنة العليا لشؤون النازحين أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية للوقوف على الأعمال النهائية لصيانة مبنى الفندق البلدي «أبوسليم» تمهيدًا لاستقباله عددًا من الأسر النازحة.

وقالت إدارة التواصل والإعلامي إن معيتيق تفقد رفقة عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي «الأعمال النهائية لمبنى الفندق البلدي في أبوسليم، بعد أعمال الصيانة والتهيئة استعدادا لاستقبال الأسر النازحة، جراء العدوان على العاصمة».

وأضافت أن معيتيق «أوعز إلى الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، باتخاذ ما يلزم لاستضافة الأسر النازحة في الفندق، حسب ما تم الاتفاق عليه من اشتراطات من قبل اللجنة» العليا لشؤون النازحين.

يشار إلى أن عشرات الأسر اضطرت للنزوح من الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، التي تشهد منذ الرابع من أبريل الماضي اشتباكات عنيفة بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني وقوات القيادة العامة للجيش.

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