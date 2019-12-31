توزيع 700 ألف طن وقود وغاز على المستودعات منها 275 ألفا بشرق ليبيا خلال أكتوبر

إحدى محطات الوقود في ليبيا، (الإنترنت: أرشيفية)

قالت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الثلاثاء، إنها «وزعت ما يقرب من 700 ألف طن متري من منتجات الوقود والغاز على مختلف شركات التوزيع في جميع أنحاء ليبيا خلال شهر أكتوبر»، مشيرة إلى أن من بين هذه الكميات «نحو 275 ألف طن متري من الوقود للمستودعات الموجودة في شرق ليبيا».

وقالت شركة البريقة لتسويق النفط في البيان الشهري الأول الخاص بتوزيعات الوقود، الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأتي «في إطار سعيها لتعزيز الشفافية في قطاع النفط»، موضحة أن عمليات توزيع كميات الوقود تجري «بما يتناسب مع عدد السكان».

وأوضحت الشركة أنها وزعت مخصصات غاز الطهي والبنزين وكيروسين المنازل والطيران ووقود الديزل وزيت الوقود الثقيل لمناطق التوزيع الرئيسية وهي: «بنغازي ومصراتة وطرابلس وطبرق والزاوية ومرسى البريقة والسرير ومدينة درنة، إضافة إلى محطتي الخليج والخمس لتوليد الطاقة».

وقال رئيس لجنة إدارة الشركة عماد بن كورة: «بصفتها إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تعمل شركة البريقة لتسويق النفط، نيابة عن جميع الليبيين، على أداء واجبها في ضمان توزيع الوقود على جميع أنحاء البلاد»، مؤكدا أن الشركة بدأت «نشر هذه البيانات الشهرية في إطار سياسة الشفافية التي تنتهجها المؤسسة الوطنية للنفط».

وأضاف بن كورة أن: «شركة البريقة لتسويق النفط تقوم بتحديد مخصصات الوقود بناءً على طلب شركات التوزيع الأربع المستقلة عنها، والتي تغطي احتياجات جميع المناطق في ليبيا، ووفق ما هو متاح من وقود»، منوها بأن «البيان يتضمن كذلك تزويدات محطات توليد الطاقة الكهربائية».