لجنة «حقوق الإنسان» تصدر تقريرها الثاني بشأن انتهاكات «حرب العاصمة»

جانب من المواجهات جنوب طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريرها الثاني الذي يتناول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في حرب العاصمة، خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى 12 ديسمبر العام 2019.

ويشمل تقرير اللجنة تحديثا لما رصد خلال التقرير الأول، الذي صدر في 12 ديسمبر، عن الفترة من 4 أبريل وحتى 16 أكتوبر، حسب بيان وزارة العدل في حكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وأكدت اللجنة استمرارها في عملها حتى تحقق أهدافها وصولا إلى «تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة»، منوهة بأن تقريرها القادم سيتناول الفترة من 13 ديسمبر العام 2019 وما بعدها. يذكر أن اللجنة شكلت بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (735) للعام 2019.