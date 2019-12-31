اجتماع في «الوفاق» لمناقشة مشكلات تسجيل السيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 01:10 مساء
اجتماع في ديوان «الوفاق» لمناقشة مشكلات تسجيل وترقيم السيارات، 31 ديسمبر 2019، (إدارة التواصل)

شهد ديوان حكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع لمناقشة مشكلات الوضع القائم لآلية تسجيل وترقيم السيارات.

وناقش الاجتماع أهم العراقيل التي تحوْل دون تسهيل تقديم الخدمات عبر شباك موحد للمواطن والقطاع العام، من خلال تسجيل إلكتروني وترقيم يسهل مراقبة ضبط إجراءات المركبات الآلية، حسب بيان إدارة التواصل بالحكومة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

واتفق المجتمعون على تشكيل فريق عمل يتولى إعداد تصور عاجل للتنفيذ، تمهيدًا لعرضه واعتماده من الجهات المختصة.

حضر الاجتماع المختصون بمكتب دعم القرار وإدارة المتابعة بديوان الحكومة، وممثلون عن وزارات الداخلية والحكم المحلي والمواصلات، ومصلحة الجمارك.

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