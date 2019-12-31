ميناء بنغازي يستقبل 1707 سيارات و7 آلاف طن أسمنت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 12:54 مساء
إحدى السيارات خلال إنزالها إلى رصيف بميناء بنغازي، 31 ديسمبر 2019، (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الثلاثاء، سفينة نقل السيارات «سي هيلينس»، الوكيل الملاحي لشركة المسار السريع للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1707 سيارات قادمة من السوق الكورية.

كما رست في الميناء سفينة نقل الأسمنت «حسن»، الوكيل الملاحي لشركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها سبعة آلاف طن أسمنت «أكياس»، حسب بيان إدارة الميناء على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وأمس، وصل إلى الميناء سفينة نقل السيارات (قراند شيشيليا) الوكيل الملاحي لشركة ميار للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1503 سيارات قادمة من السوق الأوروبية، إضافة إلى سفينة نقل السيارات «سينقل إيقل» وعلى متنها 290 سيارة قادمة من السوق الأوروبية أيضا، كما رست سفينة نقل المواشي «توليب» السبت، وعلى متنها 7500 رأس من الأغنام و300 رأس من الأبقار، قادمة من إسبانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: النيران على مشارف ملبورن مع اشتداد الحرائق في أستراليا بسبب موجة ...
دولى
«فرانس برس»: حكم بالإعدام على 27 عضوا في جهاز المخابرات العامة السوداني في قضية ...
عربى
بعد تصميمه أغلى فستان في العالم.. هاني البحيري يهدي 10 فساتين لمرضى السرطان
أناقة وجمال
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا تعرف عن مرض «الحياة الجيدة»؟