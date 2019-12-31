ميناء بنغازي يستقبل 1707 سيارات و7 آلاف طن أسمنت

إحدى السيارات خلال إنزالها إلى رصيف بميناء بنغازي، 31 ديسمبر 2019، (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الثلاثاء، سفينة نقل السيارات «سي هيلينس»، الوكيل الملاحي لشركة المسار السريع للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1707 سيارات قادمة من السوق الكورية.

كما رست في الميناء سفينة نقل الأسمنت «حسن»، الوكيل الملاحي لشركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها سبعة آلاف طن أسمنت «أكياس»، حسب بيان إدارة الميناء على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وأمس، وصل إلى الميناء سفينة نقل السيارات (قراند شيشيليا) الوكيل الملاحي لشركة ميار للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1503 سيارات قادمة من السوق الأوروبية، إضافة إلى سفينة نقل السيارات «سينقل إيقل» وعلى متنها 290 سيارة قادمة من السوق الأوروبية أيضا، كما رست سفينة نقل المواشي «توليب» السبت، وعلى متنها 7500 رأس من الأغنام و300 رأس من الأبقار، قادمة من إسبانيا.