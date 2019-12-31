«الأرصاد الجوية» تتوقع أجواء باردة واحتمال «تساقط بعض الثلوج»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 12:10 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة على غالبية المناطق، مع سقوط الأمطار خاصة على الشمال، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، مع احتمال تساقط بعض الثلوج على المرتفعات الجبلية، ومن المنتظر أن تكون الأمطار جيدة إلى غزيرة على المنطقة الممتدة من شرق طرابلس إلى مصراتة والدواخل ومناطق الجبل الأخضر.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم الثلاثاء على غالبية مناطق الشمال والجنوب الغربي بين 11 و15 درجة مئوية، وعلى المناطق الجبلية بين 6 و10 درجات مئوية، بينما تتراوح على مناطق الجنوب الشرقي بين 15 و18 درجة مئوية، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على غالبية المناطق، ومن المتوقع أن تكون غزيرة أحيانًا، خاصة على المنطقة الممتدة من شرق طرابلس إلى مصراتة والدواخل، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و14 درجة مئوية، وبين 6 و10 درجات على المناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
سقوط أمطار من حين لآخر، تكون جيدة غدًا على مناطق الجبل الأخضر، تصحبها خلايا سحب رعدية وحبات البرد، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و15 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
سقوط أمطار اليوم على أماكن متفرقة، قد تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و14 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
تتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و18 درجة مئوية.

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