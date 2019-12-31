إردوغان: سننفذ جميع بنود الاتفاقية مع حكومة الوفاق

إردوغان خلال مؤتمر صحفي في المجر، 7 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه «سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وحكومة الوفاق، من خلال الدعم الذي سيقدم لها».

وأضاف إردوغان أن مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط «باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة مؤخرا»، حسب رسالة لمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة نشرتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الثلاثاء.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع إردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، «بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي».

والخميس الماضي، أكد إردوغان أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشأن إرسال جنود إلى ليبيا.

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والسبت، حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من أن الصراع الليبي يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى وتحولها إلى سورية أخرى، مضيفا: «إذا أصبحت ليبيا اليوم مثل سورية، فإن الدور سيأتي على الدول الأخرى في المنطقة».

وتابع: «علينا القيام بكل ما يلزم لمنع انقسام ليبيا وانزلاقها إلى الفوضى، وهذا ما نفعله، فنحن نتعامل مع الحكومة المشروعة هناك»، مشددا على أهمية الاتفاق العسكري والأمني الذي وقعته تركيا مع ليبيا.