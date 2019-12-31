بالصور: العاملون بشركة الكهرباء يتحدون موجة البرد لإتمام عملهم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 10:20 صباحا
أحد عمال شركة الكهرباء أثناء صيانة أحد الكابلات، 30 ديسمبر 2019، (صفحة الشركة على فيسبوك)

يواصل فنيو الشركة العامة للكهرباء تنفيذ أعمال الصيانة في عدد من المناطق لإعادة التيار، والحفاظ على انتظام الشبكة.

ونشرت صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، صورا تظهر الفنيين وهم يؤدون مهام وظيفتهم في ظل موجة الطقس البارد التي تتعرض لها مناطق عديدة من البلاد منذ مطلع الأسبوع.

وخلال الساعات القليلة الماضية، انخفضت درجات الحرارة في غالبية المناطق بشكل حاد وملحوظ، لتتراوح بين 9 و18 درجة مئوية، نتيجة كتلة هوائية باردة من شمال شرق أوروبا، كما تساقطت أمطار متوسطة إلى جيدة على غالبية مناطق الشمال، تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، وهطول غزير لحبات البرد على بعض المناطق خاصة الساحلية، كما وصلت درجة الحرارة إلى الصفر المئوي في المناطق الجبلية.

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