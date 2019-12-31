صنع الله يوجه بوضع خطة شاملة لتطوير معهد النفط

المشاركون في الاجتماع السنوي لمعهد النفط، 30 ديسمبر 2019، (مؤسسة النفط)

وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إدارة معهد النفط للتأهيل والتدريب بإعداد خطة شاملة للمدربين بالمعهد تنفذ على مراحل، بضخ دماء جديدة لهيئة التدريس، مؤكدا دعم المؤسسة للمعهد وكوادره، وتذليل كل المصاعب التي يواجهها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بالنشاط السنوي للمعهد لسنة 2019، الذي انعقد أمس الإثنين بمقر المؤسسة في طرابلس، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد صنع الله أهمية معهد النفط للتأهيل والتدريب؛ كونه يعد ركيزة مهمة من ركائز المؤسسة، إذ تعتمد عليه في تأهيل الكوادر المحلية؛ لسد احتياجات القطاع من العمالة الفنية المتخصصة في مختلف العمليات بقطاع النفط.

من جانبه استعرض، رئيس لجنة إدارة المعهد، الدكتور علي الديب، جملة من الإنجازات التي نفذت السنة الماضية، ومنها تحديث الملاعب الرياضية وصيانة وتوفير أثاث السكن الداخلي الخاص بالطلبة، وتوريدات مولدات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن المعهد وأقسامه، وأخيرا اتفاقية لتحديث المناهج الدراسية، وغيرها من المشاريع المهمة.

وحضر الاجتماع عضوا مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير، والعماري محمد العماري، وعضوا لجنة إدارة المعهد علي القاضي، وهشام الدخلي، والمديرون العامون ومديرو الإدارات المختصة من المؤسسة والشركة.