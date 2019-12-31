بدء حصر المباني المخالفة في محلة الجزيرة بسرت

عميد المجلس البلدي سرت، مختار المعداني، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية سرت بدء حصر المباني المخالفة المخططات المعتمدة في محلة الجزيرة اليوم الثلاثاء.

يأتي هذا الأمر تنفيذا لقرار عميد المجلس البلدي سرت، مختار المعداني، تشكيل لجنة تتولى حصر المباني والمنشآت المنفذة بالمخالفة للترخيص أو غير المرخصة، أو المقامة على أرض مملوكة للدولة، سواء داخل المخططات المعتمدة أو خارجها، والصادر يوم 9 ديسمبر الجاري.

ومن مهام اللجنة أيضا تسجيل حالات الاعتداء على المخططات المعتمدة، أو الإضافات غير المرخصة لمبانٍ ومنشآت مرخصة، حسب صورة القرار المنشور على صفحة البلدية في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وستحصر اللجنة المباني والمنشآت المنفذة داخل المساحات المحددة بموجب التشريعات النفاذة، التي يحظر البناء عليها، وهي الطرق وخطوط الكهرباء، إضافة إلى الأراضي الخاصة بمشروع النهر الصناعي ومساراته، ومسار مشروع السكك الحديد، وكذلك الحال بالنسبة لخطوط الاتصالات بمختلف أنواعها.

يذكر أن البلدية شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدة حملات استهدفت إزالة العشوائيات في مناطق مختلفة بها.