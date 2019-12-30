اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين حول ليبيا غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 11:07 مساء
اجتماع وزاري في جامعة الدول العربية، (الإنترنت: أرشيفية)

يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين؛ لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، بناء على طلب من مصر.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الأمانة العامة تلقت مذكرة من جمهورية مصر العربية تطلب فيها عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى أنه «تم تعميمها (المذكرة) على الدول الأعضاء، وبعد المشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية ومصر صاحبة الدعوة، تقرر عقد الاجتماع غدا».

اقرأ أيضا: شكري يبحث الوضع في ليبيا مع أبوالغيط ووزيري خارجية اليونان وإيطاليا   

وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» على قناة «العربية الحدث»، أن «تدخل العرب في ليبيا لا بد أن يكون لرأب الصدع الليبي وأي تدخلات غير عربية غير مقبولة.. يجب ترك الأمر لأصحاب البلد»، مؤكدا أن «الاجتماع سيدعو إلى وقف أي تدخلات خارجية وترك الأمور للأطراف الليبية للتفاوض حول مصيرها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: النيران على مشارف ملبورن مع اشتداد الحرائق في أستراليا بسبب موجة ...
دولى
«فرانس برس»: حكم بالإعدام على 27 عضوا في جهاز المخابرات العامة السوداني في قضية ...
عربى
بعد تصميمه أغلى فستان في العالم.. هاني البحيري يهدي 10 فساتين لمرضى السرطان
أناقة وجمال
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا تعرف عن مرض «الحياة الجيدة»؟