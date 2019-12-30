اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين حول ليبيا غدا

اجتماع وزاري في جامعة الدول العربية، (الإنترنت: أرشيفية)

يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين؛ لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، بناء على طلب من مصر.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الأمانة العامة تلقت مذكرة من جمهورية مصر العربية تطلب فيها عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى أنه «تم تعميمها (المذكرة) على الدول الأعضاء، وبعد المشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية ومصر صاحبة الدعوة، تقرر عقد الاجتماع غدا».

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وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» على قناة «العربية الحدث»، أن «تدخل العرب في ليبيا لا بد أن يكون لرأب الصدع الليبي وأي تدخلات غير عربية غير مقبولة.. يجب ترك الأمر لأصحاب البلد»، مؤكدا أن «الاجتماع سيدعو إلى وقف أي تدخلات خارجية وترك الأمور للأطراف الليبية للتفاوض حول مصيرها».