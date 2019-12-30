وكيل «داخلية الوفاق» يتابع آخر تطورات «ربط القضايا إلكترونيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 10:28 مساء
اجتماع وكيل داخلية الوفاق مع لجنة «ربط القضايا إلكترونيا»، 30 ديسمبر 2019 (داخلية الوافاق)

اجتمع وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد خالد مازن، اليوم الإثنين، مع اللجنة المسؤولة عن «دعم وتنفيذ مشروع النظام المتكامل لربط ملف القضايا إلكترونيا».

وحضر الاجتماع، رئيس اللجنة الفرعية المشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، وشركة هاتف ليبيا، حسب البيان، حسب بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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واطلع مازن، على تفاصيل عمل اللجنة بخصوص «البنية التحتية للاتصالات وأنظمة الربط، وتحديد احتياجات وتوصيل وربط المواقع، وتحديد مراكز استضافة النظام، والشبكة الحكومية الآمنة، والمعايير التي يجب مراعاتها عند تنفيذ الشبكات الداخلية بوزارتي الداخلية والعدل للمواقع المستهدفة للربط».

في ختام الاجتماع، أثنى مازن على جهود اللجنة، مطالبا ببذل المزيد من الجهد من أجل إنجاح هذا المشروع الإستراتيجي الوطني.

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