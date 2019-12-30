وكيل تعليم الوفاق يتابع لجان اعتماد الملاك الوظيفي ببلديتي أبوسليم وعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 09:02 مساء
وكيل التعليم يتابع لجان اعتماد الملاك الوظيفي ببلديتي أبوسليم وعين زارة, 30 ديسمبر 2019 (تعليم الوفاق)

تابع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، صباح اليوم الإثنين، أعمال اللجان المكلفة بمراجعة واعتماد الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019/2018، بمراقبي التعليم ببلديتي أبوسليم وعين زارة.

ووفق بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق اليوم، تفقد الوكيل سير العمل للجنة مراقبة تعليم ابوسليم بمقرها بديوان المراقبة وتابع سير العمل ومناقشة عدد من مدراء المدارس، الذين قاموا بتسليم ملاكاتهم أثناء تواجده، والتقي بعدها باللجنة المكلفة بمراقبة تعليم عين زارة.

الانتهاء من استكمال الملاك الوظيفي لـ68 مؤسسة تعليمية في سبها

واستمع الوكيل للملاحظات الفنية من قبل اللجنة المكلفة وكذلك ملاحظات عدد من مدراء المدارس.

يذكر أن اللجان المشكلة بالمراقبات تتكون من مدير مكتب أو وحدة التفتيش التربوي، ومديري مكاتب التعليم الأساسي والثانوي والتوثيق والمعلومات ورئيس قسم المتابعة وتقييم الاداء.

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