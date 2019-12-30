«تقنية ليبيا» تستعرض برامجها وميزانيتها للعام 2020

الجمعية العمومية لشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية، 30 ديسمبر 2019 (مؤسسة النفط)

عقدت شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية، اليوم الإثنين، جمعيتها العمومية للعام 2019، بمقرّ المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، برئاسة رئيس المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله، لمراجعة أنشطة الشركة لهذا العام، واستعراض البرامج والميزانيات التشغيلية المقترحة في 2020.

واستعرض الاجتماع أنشطة الشركة المختلفة في برامج هندسة المشاريع وإدارة العمليات خلال العام الجاري، والقوائم المالية للشركة، وخططها وبرامجها المستقبلية للعام 2020، بالإضافة إلى الميزانيات التشغيلية المقترحة لذلك، حسب بيان نشرته مؤسسة النفط عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

كما ناقش الاجتماع المشاريع المخطط تنفيذها وأهمها مشروع تطوير القطع البحرية «أ، هـ» وإعداد الدراسات الهندسية لمشروع تزويد محطة الخليج البخارية بمدينة سرت بالغاز، بالإضافة إلى خطط التدريب والتطوير لكافة العاملين بالشركة، والاستماع إلى تقرير هيئة المراقبة والملاحظات الواردة به.

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وفي هذا السياق، أثنى صنع الله، على ما قام به موظفو الشركة من جهود استثنائية للرفع من أداء الشركة، مشيرا إلى أنه كان لمشاركتها في تنفيذ مشروع بحر السلام المرحلة الثانية دور بارز في نجاح المشروع، مطالبا إدارة الشركة بدراسة احتياجات قطاع النفط والتوسع المرحلي لنشاط الشركة، كما أكد ضرورة الاهتمام وتطوير إمكانات الشركة التقنية والكوادر البشرية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة تقنية ليبيا، إن الشركة تسعى إلى تدريب وتهيئة كوادر تساهم في خدمة قطاع النفط بشكل خاص وقطاع الطاقة عامة، مشددا على الدور الهام الذي لعبه افتتاح فرع الشركة بمدينة بنغازي في أكتوبر الماضي في تحقيق مستهدفات الشركة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد أبو القاسم شنقير، والسيد العماري محمد العماري، والسيد جاد الله العوكلي، بالإضافة الى السيد زاكي بيوض المدير التنفيذي للشركة، والسادة أعضاء مجلس الادارة والمدراء العامون ومدراء الإدارات المختصة من المؤسسة والشركة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

الجمعية العمومية لشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية، 30 ديسمبر 2019 (مؤسسة النفط)

الجمعية العمومية لشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية، 30 ديسمبر 2019 (مؤسسة النفط)