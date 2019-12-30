رويترز: مصادر تقول إن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا

مقاتلون سوريون موالون لتركيا في سورية, (أرشيفية : الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن أربعة مصادر تركية، اليوم الإثنين أن أنقرة تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا، في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة الوفاق، مضيفا أن «أنقرة تميل للفكرة».

وأبلغت المصادر رويترز، شريطة عدم الكشف عن هويتها، بأن أنقرة لم ترسل بعد مقاتلين سوريين في إطار النشر المزمع.

رويترز: المعارضة التركية ترفض مشروع قانون إرسال قوات إلى ليبيا

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأسبوع الماضي إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الدعم، في مواجهة قوات القيادة العامة.

ويوم 27 نوفمبر وقَّعت حكومة الوفاق والحكومة التركية مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالصلاحيات البحرية، وتتعلق الثانية بالتعاون الأمني والعسكري، ما آثار ردود فعل واسعة النطاق على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.