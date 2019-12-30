ميناء بنغازي يستقبل 1503 سيارات قادمة من السوق الأوروبية

ميناء بنغازي البحري, (أرشيفية : الإنترنت)

استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل السيارات (قراند شيشيليا) الوكيل الملاحي لشركة ميار للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1503 سيارات قادمة من السوق الأوروبية، وفق الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي في بيان اليوم.

واستقبل ميناء بنغازي البحري أمس سفينة نقل السيارات «سينقل إيقل» وعلى متنها 290 سيارة قادمة من السوق الأوروبية أيضا.

290 سيارة أوروبية تصل ميناء بنغازي

كما أعلن الشهيبي، عن وصول سفينة نقل المواشي «توليب» السبت، وعلى متنها 7500 رأس من الأغنام و300 رأس من الأبقار، قادمة من إسبانيا.