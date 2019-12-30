النائب العام يبحث التعاون مع إثيوبيا حول الجثامين المستخرجة بعد حرب تحرير سرت

النائب العام مع وفد إثيوبي للحديث حول الجثامين المستخرجة بعد حرب تحرير سرت, 30 ديسمبر 2019 (عدل الوفاق)

بحث النائب العام مع وفد إثيوبي، آليات التعاون في أخذ عينات الحمض النووي من الجثامين التي تم استخراجها عقب حرب تحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة داعش، ومطابقتها مع تلك المأخوذة في أثيوبيا.

جاء ذلك خلال جمع الطرفين، بحضور وكيل النيابة العامة المكلف بالتحقيق في القضايا المتعلقة بالجثامين مجهولة الهوية، التي تم استخراجها عقب حرب تحرير مدينة سرت من تنظيم «داعش»، بحسب بيان لوزارة العدل بحكومة الوفاق اليوم.

حضر الاجتماع مدير المكتب القانوني بوزارة العدل، والذي تركز على المسائل الفنية وآليات التعاون المشترك في أخذ عينات الحمض النووي من الجثامين ومطابقتها مع تلك المأخوذة في أثيوبيا.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على تسليم جثامين من تطابقت عيناتهم إلى الحكومة الأثيوبية لتتولى تسليمها إلى ذويهم.