مصر وإيطاليا تجددان رفضهما للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا

لقاء سابق بين شكري ودي مايو. (الإنترنت)

جددت مصر وإيطاليا، اليوم الإثنين، تأكيدهما على ضرورة تكثيف الجهود لدعم عملية التسوية السياسية ورفض التدخلات الخارجية العسكرية في ليبيا، مشددين على ضرورة دعم مسار برلين السياسي، بحسب ما أعلنه الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا في إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا

وقال حافظ في تصريح نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» إن الوزيرين أكد «على ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي».