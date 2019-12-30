باشاغا يوجه بتطوير نظام استخراج جواز السفر وتسهيل الإجراءات على كبار السن والمرضى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 04:42 مساء
باشاغا مع رئيس ونائب مصلحة الجوازات والجنسية ورئيس لجنة تطوير نظام جواز السفر, 30 ديسمبر 2019 (داخلية الوفاق)

وجه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بضرورة تطوير نظام جواز السفر من خلال لجنة تشكلت بهذا الخصوص، لافتا إلى ضرورة تسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين وفق ضوابط معدة لهذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء باشاغا برئيس ونائب مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس لجنة تطوير نظام جواز السفر ورئيس مكتب الجنسية، اليوم الإثنين، بحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وطالب الوزير خلال اللقاء مسؤولي المصلحة بمراعاة ظروف المواطنين من خلال استخراج الجوازات العاجلة للمرضي وكبار السن.

من جهتهم أعطى المشاركون في الاجتماع شروحاً للوزير حول عمل لجنة تطوير جواز السفر، باعتباره وثيقة مهمة لليبيين تحافظ على هيبتهم ومكانتهم خلال تنقلهم بين دول العالم.

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