ضبط سارق في حالة سكر بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 02:20 مساء
مديرية أمن طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

ضبط رجال إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، متهما بارتكاب جرائم سرقة، وهو في حالة سكر.

واستوقف رجال الأمن المتهم أثناء قيادته السيارة، حيث اتضح أن بحوزته سلاح آلي إضافة إلى أربع زجاجات خمر، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان بحوزة المتهم أجهزة هواتف مسروقة، كما تبين بالكشف على السيارة أنه أبلغ عن سرقتها من منطقة الساعدية في منطقة العزيزية، وذلك في 18 ديسمبر الجاري.

واتخذ رجال الأمن الإجراءات القانونية اللازمة حيال السارق، وأحيل إلى مركز شرطة غوط الشعال، رفقة المضبوطات، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه.

وفي سياق آخر، تمكن رجال الأمن التابعين للمديرية من القبض على أحد الأشخاص، اتهمه شقيقه بإضرام النار في مزرعة العائلة، والاعتداء بالضرب على والديه وهو في حالة سكر، وقد اعترف المتهم بارتكابه لتلك الوقائع، واتخذت بشأنه الإجراءات اللازمة، وأحيل للنيابة.

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