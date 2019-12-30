حصر العائلات ذات الدخل المحدود في نالوت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 12:55 مساء
عضو المجلس البلدي نالوت، ناجحة حمودة، (أرشيفية: صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت عضو المجلس البلدي نالوت، ناجحة حمودة، إنشاء قاعدة بيانات بالعائلات ذات الدخل المحدود، تمهيدا لتقديم المساعدة لهم.

وأشارت حمودة، وهي مكلفة بملف الشؤون الاجتماعية والثقافية في البلدية، إلى التحضير لإطلاق الحملة الأولى للتوعية بسرطان عنق الرحم اعتبارا من 18 إلى 31 يناير المقبل، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

كما صرحت بأنه جار العمل حاليا على إقامة الملتقى النسائي الأول لبلدية نالوت، الذي من المقرر أن يعقد سنويا، والهدف منه ترسيخ دور الأسرة في المجتمع، وهو ملتقى معني بكل ما يتعلق بشؤون المرأة الثقافية والإنسانية والاقتصادية والحقوقية، وسيهتم بالشؤون الإنسانية والحياتية للمرأة، ويسهم في تعزيز مسيرة وتطور الحركة الفكرية والثقافية في المجتمع المحلي.

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