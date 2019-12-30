انخفاض حاد في درجات الحرارة.. وتصل إلى الصفر ببعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا وحادا في درجات الحرارة، نتيجة كتلة هوائية باردة من شمال شرق أوروبا، تؤثر على غالبية مناطق البلاد، خصوصا المناطق الجبلية، مع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على غالبية مناطق الشمال، تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد متوقع أن تكون غزيرة على بعض المناطق خاصة الساحلية مما قد يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

ويمتد تأثير السحب الممطرة يوم الغد الثلاثاء لتشمل غالبية مناطق الجنوب الغربى، إذ ستتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم الإثنين على غالبية مناطق الشمال والجنوب الغربي بين 11 و16 درجة مئوية، وعلى المناطق الجبلية بين 6 و10 درجات مئوية، بينما تتراوح على مناطق الجنوب الشرقي بين 16 و18 درجة مئوية، وتنخفض بشكل كبير خصوصا على مناطق المرتفعات والمناطق الصحراوية، حيث تصل على بعض هذه المناطق إلى درجة صفر مئوي، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على غالبية المناطق، تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق، تصحبها سحب رعدية مع هطول حبات البرد، مما يتسبب في تجمع المياه بالأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و15 درجة مئوية، وبين 6 و10 درجات على المناطق الجبلية، وتصل إلى الصفر المئوي على بعض المناطق الجبلية الليلة وغدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مرادة

سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة من حين لآخر على غالبية المناطق، وتكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق، قد تصحبها سحب رعدية مع هطول حبات البرد.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 13 و16 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا على غالبية المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و15 درجة مئوية، وقد تصل إلى الصفر المئوي على بعض المناطق الليلة وغدا.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و17 درجة مئوية.