صنع الله يوجه بتدريب طلاب مركز الصناعات النفطية في الحقول

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 09:48 صباحا
الاجتماع السنوي لمركز الصناعات النفطية بالزاوية، 29 ديسمبر 2019، (مؤسسة النفط)

طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، لجنة إدارة المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية بالتركيز على الزيارات الميدانية والحقلية للطلبة، وإجراء الدورات التدريبية القصيرة بالحقول النفطية لصقل مهاراتهم، والتقيد بمعايير السلامة، وتوفير الخدمات المميزة ووسائل الترفيه والراحة لطلبة المركز والعاملين فيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للمركز في مقرّ المؤسسة، حيث تناول الاجتماع نشاط المركز خلال العام 2019، وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2020، كما تم التطرق إلى بعض المشاكل التي تعرض لها المركز خلال الفترة الماضية وكيفية معالجتها، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأكّد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الدور المهم الذي يلعبه المركز في النهوض بقطاع النفط الليبي، باعتباره أحد الأذرع التدريبية للمؤسسة، رغم التحديات التي تواجهها البلاد، منوهين بحرص «الوطنية للنفط» وشركاتها على الاستثمار في العنصر البشري؛ لتطوير المعاهد والمراكز النفطية التابعة لها كقرار استراتيجي في إعداد الكوادر العلمية والفنية والوطنية الماهرة، لتحقيق الأهداف المنشودة، وسد احتياجات القطاع من العاملين.

اقرأ أيضا: صنع الله: سنقف أمام أي «مؤامرات» تحاول منعنا من تطوير قطاع النفط الليبي

من جانبه، أشاد رئيس لجنة إدارة المركز، بالدعم القوي والاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة للمركز، وحرصها على تطوير المناهج العلمية الحديثة، واقتناء الأدوات الصناعية المتطورة واللازمة للتدريب، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال التدريب والتعليم في بريطانيا وكندا؛ لتميزهما في هذا المجال، مما انعكس على تحسين أداء المركز خلال العامين 2018 و2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحرك روسي - تركي لاختصار الطريق إلى «برلين»
ليبيا
الرئاسة التونسية: تونس لن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق
ليبيا
العدد 214 من جريدة «الوسط»: مسار برلين بين «الكريملين» و«القصر الأبيض» .. ونداء ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا تعرف عن مرض «الحياة الجيدة»؟