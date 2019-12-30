«أوقاف الوفاق» تخصص فندقا للنازحين في جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 09:03 صباحا
فندق التربية العقدية في حي أبو سليم جنوب طراباس، 29 ديسمبر 2019، (أوقاف الوفاق)

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق تخصيص فندق التربية العقدية في حي أبوسليم جنوب طرابلس، من أجل تسكين العائلات النازحة جراء الاشتباكات.

وأوضحت الهيئة أنه تمت صيانة الفندق وتجهيزه من أجل استقبال النازحين في وقت قياسي، وذلك بالتعاون مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق والمسؤولين في المجلس البلدي أبوسليم، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن الهيئة ستصدر منشورا في وقت لاحق بشأن طريقة استقبال النازحين والمتضررين، مع إيضاح الآلية المتبعة مع الجهات المعنية.

وفي 10 ديسمبر الجاري، التقت قيادات الهيئة معيتيق لبحث ملف النازحين، حيث اتفق على تكليف مدير مكتب أوقاف طرابلس أبوبكر الشريف، بالشروع في صيانة الفندق، ومعاينة مكان تعتزم الهيئة إقامة مساكن موقتة به لإيواء النازحين، والذي تقدر مساحته بسبعة عشر هكتارا، كما كلف رئيس المجلس التسييري لصندوق الزكاة الشيخ حمزة أبوجناح بتحديد الأولوية من العائلات حسب الحالات والظروف المعيشية، وإيفاد مدير مكتب زليتن يوسف غبيق إلى تركيا للحصول على أفضل العروض للمساكن المجهزة.

يذكر أن الهيئة شكلت لجنة أزمة لإعانة النازحين واتخاذ كافة الترتيبات والدعم المتاح لهم، من خلال تقديم المساعدات الإيوائية للمستحقين دون غيرهم، والتنسيق لجمع البيانات مع لجان النازحين بالمناطق، بالتعاون مع مكاتب الأوقاف واللجان التابعة لهم بالمساجد.

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