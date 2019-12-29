«بلدي سوق الجمعة» يدين القصف على محلة شرفة الملاحة ويحمل البعثة الأممية المسئولية

آثار القصف الجوي بمنطقة شرف الملاحة, 29 ديسمبر 2019. (عملية بركان الغضب)

دان المجلس البلدي سوق الجمعة، «استهداف المدنيين في بيوتهم.. وقتل وإصابة الأطفال والنساء والشيوخ»، مثلما حدث لعائلة التمتام، بمحلة شرفة الملاحة ببلدية سوق الجمعة.

وتابع المجلس في بيان الأحد، أنه يدين من نفذ هذه الأعمال ومن يسكتون عليها «ممن يسمون أنفسهم المجتمع الدولي، من المنافين الذين قولهم الدعم لحقوق الإنسان وفعلهم قتل الإنسانية أينما وجدت».

وحمل المجلس البعثة الأممية المسئولية الأولى عن الضحايا الأبرياء لكونها طالما «ماطلت ونافقت وكالت بمكيالين محاولة المساواة بين القاتل والمقتول وبين المعتدي والمعتدى عليه».

مقتل مسنة وإصابة أفراد من أسرتها جراء قصف جوي بمنطقة شرفة الملاحة

وقتلت امرأة مسنة وأصيب آخرون بينهم أطفال اليوم، في منطقة شرفة الملاحة الواقعة خلف مطار معيتيقة الدولي شرق طرابلس جراء غارة جوية، بحسب ما أعلنه المركز الإعلامي لـ«عملية بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق.

وأكد جيران الضحية لـ«بوابة الوسط» في اتصال هاتفي أن السيدة زهرة التمتام طالها القصف الذي تسبب في بتر أطرافها وأدى إلى مقتلها على الفور جراء الغارة الجوية.

وقال المركز الإعلامي لـ«عملية بركان الغضب» عبر صفحته على «فيسبوك» إن طيرانا حربيا تابعا للقيادة العامة استهدف بالقصف منطقة شرفة الملاحة خلف مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، ما أدى إلى «وفاة السيدة زهرة التمتام، إلى جانب إصابة شخصين من العمالة الوافدة كحصيلة أولية».

ونشر المركز تسجيلا مصورا أظهر فرق الإسعاف وهي تقوم بإجراء الإسعافات الأولية لأحد الأطفال الذين أصيبوا جراء القصف.