كاجمان يبحث مع أعضاء مجلس الدولة قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحالة الليبية

كاجمان مع أعضاء مجلس الدولة, 29 ديسمبر 2019 (المجلس الرئاسي)

استعرض النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، اليوم الأحد، مع أعضاء مجلس الدولة بشير الهوش، وموسى فرج، وعبدالقادر محمد، قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحالة الليبية وعرض الخطة المقدمة من وزارة الخارجية للتصدي لتداول القضية الليبية لعرضها على حكومة الوفاق.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس الرئاسي اليوم، حضر اللقاء وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان خالد أبوصلاح، ومستشار وزارة الخارجية لشؤون مجلس الأمن سفيان القبي.

وشدد المجتمعون، على جهود اللجنة المكلفة لمتابعة مخالفات حقوق الإنسان التي قدمت تقريرها عن الفترة من 4 إبريل إلى 10 سبتمبر الماضيين، «وهي الآن بصدد استصدار تقريرها في الفترة من 17 سبتمبر وحتى الآن والذي يتضمن «توثيقًا كاملًا لخروقات حقوق الإنسان».

ووفق البيان تم الاتفاق على عقد اجتماعات بشكل دوري بين ممثلي المجلس الرئاسي وممثلين عن وزارتي العدل والخارجية وأعضاء مجلس الدولة ودعوة أعضاء مجلس النواب (الموجودين في طرابلس) لمتابعة مواضيع النقاش.