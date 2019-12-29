وزير الخارجية التركي: الصراع الليبي يهدد بانزلاق إلى نموذج «سورية القادمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 08:28 مساء
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، (الإنترنت: أرشيفية)

حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، من أن الصراع الليبي يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى، وبأن تصبح «سورية القادمة».

وأضاف أوغلو في تصريحات خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم السبت، «إذا أصبحت ليبيا اليوم مثل سورية، فإن الدور سيأتي على الدول الأخرى في المنطقة»، وفق وكالة «رويترز».

وتابع «علينا القيام بكل ما يلزم لمنع انقسام ليبيا وانزلاقها إلى الفوضى، وهذا ما نفعله. الحكومة المشروعة هناك هي ما نتعامل معها»، مشددا على أهمية الاتفاق العسكري والأمني الذي وقعته تركيا مع ليبيا.

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي، أن حكومته قررت السعي للحصول على موافقة من البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس.

وسيجتمع جاويش أوغلو مع ثلاثة من قادة أحزاب المعارضة يوم الإثنين، ومن المتوقع أن يناقش البرلمان التشريع خلال الأسبوع المقبل.

ووقعت أنقرة اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

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