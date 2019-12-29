مقتل مسنة وإصابة أفراد من أسرتها جراء قصف جوي بمنطقة شرفة الملاحة

آثار القصف الجوي بمنطقة شرف الملاحة. (عملية بركان الغضب)

قتلت إمرأة مسنة وأصيب آخرون بينهم أطفال في منطقة شرفة الملاحة الواقعة خلف مطار معيتيقة الدولي شرق طرابلس جراء غارة جوية، بحسب ما أعلنه المركز الإعلامي لـ«عملية بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق.

وأكد جيران الضحية لـ«بوابة الوسط» في اتصال هاتفي أن السيدة زهرة التمتام طالها القصف الذي تسبب في بتر أطرافها وأدى إلى مقتلها على الفور جراء الغارة الجوية.

وقال المركز الإعلامي لـ«عملية بركان الغضب» عبر صفحته على «فيسبوك» إن طيرانا حربيا تابعا للقيادة العامة استهدف بالقصف قبل قليل منطقة شرفة الملاحة خلف مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، ما أدى إلى «وفاة السيدة زهرة التمتام، إلى جانب إصابة شخصين من العمالة الوافدة كحصيلة أولية».

ونشر المركز تسجيلا مصورا أظهر فرق الإسعاف وهي تقوم بإجراء الإسعافات الأولية لأحد الأطفال الذين أصيبوا جراء القصف.