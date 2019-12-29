اليونان تطلب المشاركة في مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 03:43 مساء
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في بروكسل، 13 ديسمبر 2019 (فرانس برس)

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده تريد المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا المرتقب، برعاية الأمم المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، في مقابلة مع مجلة «تو فيما» الأسبوعية اليونانية: «لا نريد مصدر عدم استقرار في جوارنا. نريد إذاً أن تكون لنا كلمة بشأن التطورات في ليبيا.. نريد أن نكون جزءاً من الحلّ في ليبيا لأن ذلك يعنينا أيضا»، مضيفا: «طلبت وسأفعل ذلك مجدداً لزيادة التأكيد، أن نشارك في المؤتمر في برلين».

اقرأ أيضا: الجريدة الرسمية التركية تنشر قرار المصادقة على مذكرة التفاهم الأمني مع «الوفاق»  

وترعى الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا مرتقبا في العام المقبل بالعاصمة الألمانية برلين؛ لوضع حدّ للخلافات الدولية بشأن ليبيا وفتح المجال أمام حلّ سياسي للنزاع الذي يمزّق البلاد.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقعت أنقرة مع حكومة الوفاق مذكرتي تفاهم بشأن التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية بين البلدين. لكن اليونان اعتبرت أن المذكرتين «لا أساس لهما» ويتعارضان مع القانون الدولي، مشددة على أن «تركيا وليبيا لا تتقاسمان أي حدود بحرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحرك روسي - تركي لاختصار الطريق إلى «برلين»
ليبيا
الرئاسة التونسية: تونس لن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق
ليبيا
العدد 214 من جريدة «الوسط»: مسار برلين بين «الكريملين» و«القصر الأبيض» .. ونداء ...
ليبيا
السيسي وكونتي.. توافق على تكثيف الجهود لاستعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ممنوع حدا يكون جوعان».. متظاهرو لبنان يتضامنون في مواجهة الأعباء المعيشية