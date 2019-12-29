اليونان تطلب المشاركة في مؤتمر برلين

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في بروكسل، 13 ديسمبر 2019 (فرانس برس)

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده تريد المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا المرتقب، برعاية الأمم المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، في مقابلة مع مجلة «تو فيما» الأسبوعية اليونانية: «لا نريد مصدر عدم استقرار في جوارنا. نريد إذاً أن تكون لنا كلمة بشأن التطورات في ليبيا.. نريد أن نكون جزءاً من الحلّ في ليبيا لأن ذلك يعنينا أيضا»، مضيفا: «طلبت وسأفعل ذلك مجدداً لزيادة التأكيد، أن نشارك في المؤتمر في برلين».

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وترعى الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا مرتقبا في العام المقبل بالعاصمة الألمانية برلين؛ لوضع حدّ للخلافات الدولية بشأن ليبيا وفتح المجال أمام حلّ سياسي للنزاع الذي يمزّق البلاد.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقعت أنقرة مع حكومة الوفاق مذكرتي تفاهم بشأن التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية بين البلدين. لكن اليونان اعتبرت أن المذكرتين «لا أساس لهما» ويتعارضان مع القانون الدولي، مشددة على أن «تركيا وليبيا لا تتقاسمان أي حدود بحرية».