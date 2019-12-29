«صحة الموقتة» تعلن بدء عمليات القلب المفتوح للكبار وزرع المفاصل بطبرق

وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب خلال زيارته لمركز طبرق الطبي. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة بدء عمليات القلب المفتوح للكبار وزرع المفاصل بمركز طبرق الطبي، مشيرة إلى أن هذه العمليات تأتي وفق «استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى توطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة للمواطن».

وأجرى أطباء قسم جراحة القلب بمركز طبرق الطبي، أمس السبت، عملية قلب مفتوح لأول مرة في المركز لمريض يبلغ من العمر 50 عاما بإشراف الدكتور عمر المنقوش.

وزار وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، مركز طبرق الطبي، حيث اجتمع برئيس المركز الدكتور فرج الجالي وعدد من رؤساء الأقسام، لـ«البحث في آلية تطوير جودة الأداء وفقا لاستراتيجية الوزارة».

وقال الوزير عقوب إن «الهدف من الزيارة التي أجريت ، للوقوف على سير العمل بالمركز ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والاطلاع عن قرب لما يقدمه من خدمات طبية للمرضى والمترددين».

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وأشار وزير الصحة بالحكومة الموقتة إلى أن الزيارة «تأتي ضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية».