مركز «زراعة الأعضاء» يتسلم أجهزة ومعدات طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 02:21 مساء
مستشفى طرابلس المركزي. (أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، تسليم المركز الوطني لبرنامج زراعة الأعضاء الكائن في مستشفى طرابلس المركزي بشارع الزاوية عددا من الأجهزة والمعدات الطبية، في إطار خطة دعم المستشفيات.

وتضمنت الأجهزة والأدوات: «جهاز موجات فوق الصوتية، وجهاز تعقيم، وأجهزة كي ولحام الجروح، وشاشات مراقبة العلامات الحيوية (15 و10.4 إنش)، وأجهزة قياس نشاط القلب، وأجهزة تنفس صناعي، وجهاز فحص القلب والشرايين»، حسب بيان نشره المكتب الإعلامي لوكيل عام الوزارة، اليوم الأحد، عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

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ووفق البيان، فإن إمداد المركز بالأجهزة الطبية يأتي تنفيذا لخطة الوزارة الهادفة لدعم القطاع الصحي العام، والتي أطلقها الوكيل العام، خلال العام الماضي.

وعلى مدى السنوات الماضية، عانى البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء من مواجهة صعوبات ومشاكل وضعف الإمكانات المتمثلة في نقص المشغلات، ونقص العناصر الطبية والطبية المساعدة المتخصصة، إضافة إلى عدم تخصيص موازنة كافية لعمله مما أسهم في ضعف أدائه.

يذكر أن البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء تأسس العام 2004، ويقدم خدماته للمترددين عليه من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

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