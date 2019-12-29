السوق الموازية: انخفاض الدولار والإسترليني.. واستقرار اليورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 12:50 مساء

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الأحد، حيث انخفض الدولار والجنيه الإسترليني، فيما استقر اليورو والليرة التركية.

فقد هبطت العملة الأميركية بواقع 3 قروش، إذ سجلت 4.12 دينار للدولار الواحد، مقابل 4.15 دينار، في بداية تعاملات مطلع الأسبوع، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما الجنيه الإسترليني فقد انخفض بواقع قرشين، حيث سجل 5.30 دينار مقابل 5.32 دينار، أمس السبت، في حين حافظ اليورو على سعر الأمس عند 4.58 دينار.

كما استقرت الليرة التركية عند 0.70 دينار، والدينار التونسي عند 1.44 دينار ليبي، وهما سعرا تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحرك روسي - تركي لاختصار الطريق إلى «برلين»
ليبيا
الرئاسة التونسية: تونس لن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق
ليبيا
العدد 214 من جريدة «الوسط»: مسار برلين بين «الكريملين» و«القصر الأبيض» .. ونداء ...
ليبيا
السيسي وكونتي.. توافق على تكثيف الجهود لاستعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ممنوع حدا يكون جوعان».. متظاهرو لبنان يتضامنون في مواجهة الأعباء المعيشية