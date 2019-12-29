الدولار يتراجع في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 12:33 مساء

تراجع سعر صرف الدولار على نحو طفيف مقابل الدينار في السوق الرسمية بمستهل تعاملات الأسبوع الأحد.

وهبطت العملة الأميركية بفارق 0.0037 دينار، مسجلة 1.399 دينار 1.4036 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وفي حين صعد اليورو بفارق 0.0077 دينار، مسجلا 1.5636 دينار مقارنة بـ1.5559 دينار الخميس، رتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.8296 مقابل 1.8179 دينار الخميس، بفارق 0.0117 دينار.

وبالنسبة لدول الجوار، انخفض الدينار التونسي بفارق 0.0067 دينار، مسجلا 0.4998 دينار، مقابل 0.4931 دينار الخميس، بينما واصل الدينار الجزائري استقراره عند 0.117 دينار ليبي.

وعلى صعيد عملات دول مجلس التعاون، هبط الريال السعودي إلى 0.3728 دينار، مقابل 0.374 دينار الخميس بفارق 0.0012، وتراجع الدرهم الإماراتي بفارق 0.0012 دينار ليسجل 0.3809 دينار، مقابل 0.3821 دينار الخميس.

وهبطت الليرة التركية بفارق 0.0011، مسجلة 0.2351 دينار مقابل 0.2362 دينارالخميس، بينما انخفض الإيوان الصيني إلى 0.2005 دينار، مقابل 0.2007 ديناربفارق 0.0002 دينار، بينما استقر الين الياباني عند 1.28 دينار.

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