الأرصاد: موجة برد تجتاح أغلب المناطق.. والفرصة مهيأة لسقوط ثلوج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تشهد أغلب المناطق في ليبيا موجة برد، نتيجة كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا مع سقوط أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على معظم مناطق الشمال، وتكون غزيرة اليوم على مناطق الشمال الشرقي، فيما تتركز الأمطار الجيدة يومي الإثنين والثلاثاء على مناطق الشمال الغربي، ما يؤدي إلى تجمع المياه وجريان بعض الأودية المحلية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية، وتشمل الأمطار الخفيفة بعض مناطق الجنوب الغربى الثلاثاء.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- سقوط أمطار على أغلب المناطق، تكون جيدة غدا، وتصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما يتسبب في تجمع المياه بالأماكن المنخفضة، وجريان بعض الأودية، مع احتمال تساقط الثلج على المرتفعات الجبلية.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة على أغلب المناطق، تصل أحيانا إلى 60 كم/ساعة.

- درجات الحرارة تسجل انخفاضا ملحوظا على جميع المناطق، حيث تتراوح بين 10 و14 درجة مئوية، وبين 5 و9 درجات على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة:

- سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، مع احتمال تساقط الثلج على مناطق الجبل الأخضر، مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

- الرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بنغازي والجبل الأخضر وأغلب مناطق الساحل، ودرجات الحرارة تتراوح بين 10 و17 درجة مئوية ولا تتجاوز 7 درجات على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة: سبها- غات - غدامس - الحمادة:

- السماء صافية إلى قليلة السحب بينما تتكاثر السحب الثلاثاء، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية.