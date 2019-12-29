الرئاسي ينفي صحة تسجيلات مصورة لمقاتلين سوريين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 10:08 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، (الإنترنت: أرشيفية)

نفى المجلس الرئاسي صحة تسجيلات مرئية متداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي تظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات، وتقول إنهم في ليبيا.

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى «التثبت من قبل القنوات الإخبارية المحلية والدولية والتأكد أن هذه التسجيلات التقطت في مدينة إدلب السورية»، متهما «صفحات موالية لحفتر وداعميه» بترويج هذه التسجيلات.

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وأكدت حكومة الوفاق «ملاحقتها القضائية لكل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب وغيرها من افتراءات»، معتبرة أنها «محاولة يائسة لتشويه ما يحققه الجيش الليبي والقوات المساندة من انتصارات على المعتدي»، حسب نص البيان.

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تسجيلات منسوبة لمقاتلين من الجيش السوري الحر في ليبيا، لكن الناطق باسم «الجيش الوطني السوري» الرائد يوسف حمود، نفى في تصريح إلى وكالة (آكي) الإيطالية مشاركة «أي من مقاتليه في معارك أو عمليات في ليبيا».

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