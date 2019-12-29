البعثة الأممية تعلن حصيلة الضحايا المدنيين لحرب العاصمة طرابلس

جانب آخر من الدمار الذي خلفه قصف أحد أحياء مدينة الزاوية الخميس. (أرشيفية: بركان الغضب)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «وفاة 284 شخصا وإصابة 363 في صفوف المدنيين في العام 2019 جراء النزاع المسلح في ليبيا»، في إشارة إلى حرب العاصمة طرابلس التي اندلعت في شهر أبريل الماضي.

وأشار بيان صادر عن البعثة، السبت، إلى أن هذا «الارتفاع يتجاوز الربع على عدد الخسائر المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي».

وفي الرابع من أبريل الماضي، اندلع القتال على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات تابعة للقيادة العامة وأخرى تابعة لحكومة الوفاق، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.

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ولفت البيان إلى أن «الغارات الجوية هي السبب الرئيسي للخسائر في صفوف المدنيين، إذ تسببت في مقتل 182 شخصا وإصابة 212 آخرين، تلتها المعارك البرية والعبوات الناسفة وعمليات الخطف والقتل، حسب البعثة الأممية».

وحسب البعثة الأممية، دان غسان سلامة بشدة «الغارات الجوية المتكررة التي تستهدف المنشآت المدنية في غرب البلاد، بما في ذلك في الزاوية وتاجوراء وأبوسليم»، واصفا الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين بأنها «غير مقبولة على الإطلاق».