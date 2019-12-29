مدير أمن طرابلس يتفقد مستوصف الشرطة الجديد بالفرناج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 12:54 صباحا
جانب من جولة مدير أمن طرابلس بمستوصف الشرطة. (الإنترنت).

قام مدير أمن طرابلس العميد أسامة عويدان، بزيارة للمقر الجديد لمستوصف الشرطة بمنطقة الفرناج، الذي يتم تجهيزه لبدء العمل فيه بدلا من المقر القديم.

وأجرى عويدان يوم السبت بجولة تفقدية لبعض مقار مديرية أمن طرابلس، اطلع فيها على سير العمل وشملت هذه الجولة كل من: قسم الخدمات ومركز شرطة غوط الشعال، بحسب صفحة المديرية على موقع «فيسبوك».

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وأثناء زيارته للمقر الجديد لمستوصف الشرطة، أعرب مدير الأمن عن ارتياحه للنسبة المنجزة من الأعمال مثنيا على «حرص العاملين و تفانيهم».

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