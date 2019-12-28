السفارة الأميركية: فريق نسائي ليبي يفوز بمسابقة «Seed grant»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 11:57 مساء
الفريق النسائي الليبي المشارك في برنامج «TechWomen». (حساب السفارة الأميركية على فيسبوك).

عبرت السفارة الأميركية لدى ليبيا عن فخرها بالفريق النسائي الليبي الذي شارك في برنامج «TechWomen» للعام 2019، إذ فاز الفريق بمسابقة «Seed grant» من خلال فكرة مشروع «Light Up Libya».

يهدف المشروع، إلى تزويد الطلاب بمجموعات إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية لمساعدتهم على النجاح، وتجاوز انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، كما يتضمن المشروع عقد ورش عمل تمكن الشباب من أن يصبحوا قادة المستقبل في مجال الطاقة المتجددة، بحسب ما ذكرت صفحة السفارة على موقع «فيسبوك»، السبت.

وأوضحت السفارة أن التسجيل لا يزال مفتوحا لبرنامج «TechWomen» للعام المقبل 2020، والذي يقتصر على السيدات فقط، كما أنه مبادرة من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية التابع لوزارة الخارجية الأميركية (ECA).

ويعد «TechWomen» أيضا تجمع للنساء الرائدات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من إفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط مع نظرائهن الأميركيات، ويهدف إلى تبادل الخبرات.

مدة الدورة الواحدة من البرنامج خمسة أسابيع، ويشارك المتدربين فيه في ورش عمل مهنية تقام في الولايات المتحدة، فضلا عن زيارة العاصمة الأميركية واشنطن لحضور اجتماعات هادفة وفعاليات خاصة لإتمامها البرنامج.

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