سيالة يدعو مجلس الأمن والجنائية الدولية لـ«التحرك ضد حفتر»

وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة. (أرشيفية: الإنترنت).

وجه وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، دعا فيها إلى تحرك المجلس ضد ما سماه «العجز الواضح أمام جرائم حفتر ضد المدنيين وتدميره للمنشآت العامة في البلاد».

ووصف سيالة هجمات قوات القيادة العامة بـ«جرائم ضد الإنسانية»، داعيا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى «اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر... ومعاقبة مرتكبيها ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي».

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وأضاف: «قوات حفتر تقدم على تحد خطير جديد يضاف لجرائم الحرب السابقة بقصفها لمعهد الهندسة التطبيقية قرب مصفاة الزاوية»، واصفا حفتر بـ«الساعي للانقلاب على السلطة الشرعية، ما أدى قبل يومين إلى مقتل مدنيين بمدينة الزاوية وقبلها في مدينة تاجوراء».