«يونيسف» تطلق حملة «لا تلمسني.. جسمي ملكي» لمناهضة التحرش في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 10:27 مساء
أطفال ليبيون يستمعون إلى شرح عن الحملة المناهضة للتحرش. (الإنترنت).

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حملة للتوعية ضد التحرش وإيذاء الأطفال في ليبيا تحت عنوان «لا تلمسني.. جسمي ملكي»، وذلك في المدارس الليبية.

وأوضحت المنظمة، اليوم السبت، أن الحملة ستتم عن طريق سرد القصص التي تُعرِّف ⁧‫الأطفال‬⁩ على كيفية حماية أنفسهم من الإيذاء الجسدي، وتوزيع القصص كهدايا للأطفال للاحتفاظ بها، مشددة على أن «من حق كل طفل أن يعيش دون عنف».

وترى «يونيسف» أن الأطفال في ليبيا «يدفعون الثمن الأغلى مع استمرار العنف في عدد من المناطق الغربية من البلد»، مشيرة إلى وقوع خسائر فادحة بين الأطفال بسبب حرب العاصمة طرابلس.

وشددت المنظمة في بيان لها في أكتوبر الماضي على ضرورة «حماية الأطفال في جميع الأوقات أينما كانوا، كما يجب على جميع أطراف النزاع الامتناع عن شن هجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات والمرافق الطبية».

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