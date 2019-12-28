لأول مرة.. إجراء عملية قلب مفتوح في مركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 28 ديسمبر 2019, 09:57 مساء
إجراء أول عملية قلب مفتوح في مركز طبرق الطبي, 28 ديسمبر 2019 (الإنترنت)

أجرى أطباء قسم جراحة القلب بمركز طبرق الطبي، اليوم السبت، عملية قلب مفتوح لأول مرة في المركز لمريض يبلغ من العمر 50 عاما بإشراف الدكتور عمر المنقوش.

وحسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، ففي إطار الخطة التي تقوم بها وزارة الصحة بالحكومة الموقتة لتوطين العلاج بالداخل، فإن العمليات تستمر بشكل يومي حتى نهاية الأسبوع، بعد أن قام المركز بالتنسيق مع وزارة الصحة بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لمثل هذه العمليات الدقيقة.

ويقوم مركز طبرق الطبي بإجراء عمليات جراحية كبيرة ونادرة ولأول مرة خلال العام الجاري 2019 ، تطبيقًا لخطة وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل.

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