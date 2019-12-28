استئناف العمل في مشروعات بمطار الزنتان

جانب من الأعمال الجارية في مطار الزنتان. (الإنترنت).

استأنفت عدة شركات العمل في مطار الزنتان، ومنها الشركة المنفذة لمشروع تنفيذ ساحة وقوف السيارات، على حين ستستأنف باقي الشركات أعمالها خلال أيام، بحسب مصلحة المطارات التابعة للحكومة الموقتة.

واتفقت المصلحة على حل مشكلة التأخر في سداد مستحقات بعض الشركات التي تتولى تنفيذ مشروعات بالمطار. وخلال اجتماع عُـقد مساء اليوم السبت حضره رئيس مصلحة المطارات، وإدارة مطار الزنتان، والشركات المنفذة لعدة مشروعات بالمطار، تم الاتفاق على حل إشكالية التأخر في وصول المستندات لإدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة، التي نتج عنها التأخر في سداد مستحقات بعض الشركات.

كما تم الاتفاق على التسليم المبدئي لبعض المشاريع واستئناف تنفيذ باقي الأعمال لأغلب الشركات باستثناء تلك التي اعتذرت أو سُحبت منها المشاريع، فضلاً عن التأكيد على الشركات المنفذة على أن المصلحة «تحيل كافة الإجراءات بصورة سريعة إلى الهيئة العامة للمواصلات والنقل، التي بدورها تحيل الإجراءات إلى رئاسة الوزراء».

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والخميس الماضي، عقدت المصلحة اجتماعًا قررت خلاله إنهاء العمل مع الشركات المكلفة تنفيذ 3 مشروعات، هي: مبنى المطافي وساحة وقوف الطائرات والبوابة الرئيسية للمطار.

وتم الاتفاق على إحالة طلبات التمديد لكل الشركات التي التزمت بالتنفيذ في موعد محدد أقصاه نهاية أبريل المقبل. كما تم الاتفاق على تسليم ابتدائي لعديد المشاريع ومنها مبنى محطة وقود الطيران ومشاريع أخرى، ونسبة الإنجاز فيها 100%، على أن يكون التسليم يومي الأحد والإثنين المقبلين.