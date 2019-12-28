القبض على مصريين هاربين من قضايا عدة في بنغازي

المتهم المصري الأخير المقبوض عليه في الزويتينة. (صفحة جهاز مكافحة الظواهر السلبية على فيسبوك).

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي القبض على المتهم الأخير في قضية «الهاربين من مصر»، وذلك بمنطقة الزويتينة.

وأوضح الجهاز في بيان له، اليوم السبت، أن وحدة التحري التابعة له ألقت القبض على المتهم «ف.س.ف» بعد أن كان يختبئ داخل مزرعة في منطقة الزويتينة، مشيرًا إلى أنه نُـقل بحراسة مشددة لينضم إلى زملائه من المتهمين، «المطلوبين من قبل السلطات المصرية في قضايا عدة، وهو ما دفعهم إلى الهروب إلى الأراضي الليبية».

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وبعد استجواب المتهم وجمع الاستدلالات وإلقاء القبض على كل المطلوبين تمت إحالتهم، بموجب تقرير، إلى جهات الاختصاص التي ستحيلهم إلى مصر، بحسب الجهاز.

كان الجهاز أعلن قبل 4 أيام إلقاء القبض على 3 مصريين مطلوبين في قضايا جنائية، مشيرا إلى أنه من المقرر «تسليمهم لمصر». والمتهمون مطلوبون على ذمم قضايا جنائية عديدة، منها «استحواذ وتجارة الأسلحة والسطو المسلح»، وصُدرت أحكام غيابية بحقهم تصل عقوبتها إلى خمسة أعوام.