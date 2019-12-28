سرقة 1500 متر أسلاك من أحد خطوط نقل الكهرباء في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 03:55 مساء
جانب من آثار الاعتداء على خطوط الكهرباء في زليتن. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، سرقة 1500 متر أسلاك من خط ماجر لنقل الكهرباء رقم «1» الفرعي بجانب محطة «220» زليتن بدائرة توزيع وسط زليتن.

وقالت الشركة في بيان إن السرقة تسببت في توقف تغذية محول «200» الذي يغزي مزرعة الدويبي، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كانت الشركة أعلنت في 23 ديسمبر الجاري، سرقة ألفي متر من أسلاك الكهرباء في منطقة الجفارة من قبل مجهولين، ما أدى إلى انقطاع التيار عن المواطنين في منطقة السواني وأجزاء من منطقة الساعدية، ضمن الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية.

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