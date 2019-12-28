مداهمة مصنع خمور وضبط 3 أشخاص بمنطقة الفعكات غرب بنغازي

المتهمون الثلاثة المضبوطين في بنغازي، 28 ديسمبر 2019. (جهاز مكافحة الظواهر السلبية)

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، اليوم السبت، مداهمة مصنع للخمور، وضبط ثلاثة أشخاص بمنطقة الفعكات غرب بنغازي.

ووردت معلومات إلى الجهاز تفيد باستخدام ثلاثة أشخاص مزرعة في منطقة الفعكات، كوكر لتصنيع الخمور وتوزيعها على مروجيها في بنغازي، وبعد التأكد من دقة المعلومات، داهم عناصر الجهاز المزرعة وألقوا القبض على المتهمين الثلاثة، حسب بيان منشور على صفحة الجهاز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وصادر عناصر الجهاز كافة المعدات المستخدمة في تصنيع الخمور، واستجوبوا المتهمين وأحالوهم بموجب تقرير إلي جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتكثف الأجهزة الأمنية في بنغازي حملاتها ضد مصانع الخمور هذا الشهر، إذ أعلنت مديرية أمن المدينة في 22 ديسمبر الجاري مداهمة وضبط 12 وكرًا لبيع وصناعة المواد المُسكرة.

الأدوات المستخدمة في تصنيع الخمور، 28 ديسمبر 2019، (جهاز مكافحة الظواهر السلبية)

الأدوات المستخدمة في تصنيع الخمور، 28 ديسمبر 2019، (جهاز مكافحة الظواهر السلبية)