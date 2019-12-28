الانتهاء من استكمال الملاك الوظيفي لـ68 مؤسسة تعليمية في سبها

جانب من أعمال مراقبة التعليم في سبها، 28 ديسمبر 2019. (صفحة المراقبة على فيسبوك).

أعلنت مراقبة التعليم في سبها، اليوم السبت، الانتهاء من استكمال الملاك الوظيفي للعام الدراسي 2019-2020 لـ68 مؤسسة تعليمية تشمل التعليم الأساسي، والثانوي، ورياض الأطفال، وتعليم الكبار.

وتقدمت المراقبة بالشكر إلى كل من اللجنة الفرعية ومديري المدارس ورياض الأطفال وتعليم الكبار لمساهمتهم الفعالة في استكمال الملاك الوظيفي لهذا العام، بحسب بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، أعلنت أمس، مواصلة مراجعة وتدقيق الملاك الوظيفي لكل مؤسسة تعليمية وتصنيف الاحتياط العام في المراقبات التعليمية في جنزور وبراك والغريفة، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير التعليم محمد عماري زايد بسرعة الانتهاء من الملاك الوظيفي لهذا العام.

جانب من أعمال مراقبة التعليم في سبها، 28 ديسمبر 2019. (صفحة المراقبة على فيسبوك).

جانب من أعمال مراقبة التعليم في سبها، 28 ديسمبر 2019. (صفحة المراقبة على فيسبوك).